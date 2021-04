Le jeu télévisé "Pyramide" accusé de racisme et sexisme: Pépita réagit 20 ans après

Nous vous en parlions il y a quelques jours. Des séquences du jeu télévisé Pyramide, diffusé dans les années 90 sur France 2, faisaient état de propos racistes et sexistes tenus à l'encontre de la co-animatrice de l'émission Pépita.

Dans cette émission, Pépita jouait l'hôtesse, faisait des apparitions pour présenter les cadeaux des candidats.

Mardi, dans la séquence "Canap 95" de l'émission Quotidien sur TMC, le chroniqueur Etienne Carbonnier diffusait des images qui ont choqué les spectateurs et sur les réseaux sociaux, où la jeune femme était notamment comparée à un chimpanzé.

Le Parisien a demandé une réaction à la principale intéressée. Celle-ci affirme "n'avoir jamais subi de manque de respect, de misogynie ou de racisme", sur le plateau de l'émission et assure qu'elle aurait dit quelque chose pour se défendre si cela ne lui aurait pas plu.

L'ex animatrice, âgée de 48 ans, dénonce un montage extrêmement violent à son égard de la part de "Canap 95" et elle dénonce une succession de séquences grossières qui ne reflètent pas du tout la réalité.

Sur la séquence du chimpanzé, la Française affirme que c'est elle qui a dit en coulisse, "On dirait moi et on a décidé de le faire en plateau..."

Pépita chérit ses années passées dans l'émission Pyramide et souhaite que ses compagnons de l'émission, Patrice Laffont et Laurent Broomhead ne se retrouvent pas au milieu d'une polémique qui selon elle, a été montée de toutes pièces.