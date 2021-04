Décès de Patrick Juvet: le chanteur était "follement amoureux" de Jean-Michel Jarre

Patrick Juvet est mort à l’âge de 70 ans. Son corps a été retrouvé à son domicile de Barcelone où il vivait depuis plusieurs années. La cause de sa mort n’est pas encore connue. Une autopsie a été demandée. Avec cette disparition, c’est le souvenir de l’époque disco qui est ravivée pour toute une génération. On se souvient de Patrick Juvet et de son personnage androgyne, maquillé à la façon d’un David Bowie version suisse. "Il fallait que j'aille au bout de la chose, que j'assume totalement ma sexualité, mon homosexualité, même si à l'époque je vivais une histoire d'amour avec une fille", racontait-il dans les années 2000.

Ouvertement bisexuel, Patrick Juvet était tombé "follement amoureux" de Jean-Michel Jarre dans les années 70. Mais le grand spécialiste des synthés, qui avait co-signé avec lui le tube disco "Où sont les femmes ?", n’était pas intéressé par une telle relation : "Il me disait : 'prend un appartement et puis on vivra ensemble... C'était le moyen de me faire chanter. (...) Et moi, j'arrivai à chanter en pensant à lui", se souvenait Patrick Juvet dans Télé-Loisirs. Jean-Michel Jarre s’était d’ailleurs mis en couple avec Charlotte Rampling, mettant un terme aux espoirs de Patrick Juvet.