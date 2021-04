Regé-Jean Page quitte (déjà) "La Chronique des Bridgerton": "L’aventure d’une vie"

Ce fut court, mais intense. Regé-Jean Page quitte la série "La chronique des Bridgerton" après seulement une saison. Il ne reprendra pas son rôle de Simon Basset dans la saison 2 de la série dont le tournage a déjà commencé. Au grand désarroi des fans, ceci n'est pas un poisson d'avril.

Propulsé au rang de sex-symbol par la série "La chronique de Bridgerton", Regé-Jean Page ne fera pourtant pas partie du casting de la deuxième saison. L’annonce a été faite par un tweet de Lady Whistledown: "Chers lecteurs. Alors que tous les regards sont tournés vers la quête du Lord Anthony Bridgerton pour trouver une Vicomtesse, nous adressons nos adieux à Regé-Jean Page, qui a incarné avec succès le Duc de Hastings. La présence de Simon à l'écran va nous manquer, mais il fera toujours partie de la famille Bridgerton. Daphné restera une femme et une sœur dévouée, et aidera son frère à traverser la prochaine saison sociale et ce qu'elle a à offrir, plus d'intrigues et de romance que mes lecteurs pourraient supporter. Votre dévouée Lady Whistledown."

La première saison de la série se centrait sur la rencontre entre Daphné et Simon, mais la deuxième s’attardera davantage sur Anthony, reléguant ainsi le premier couple au second plan. Daphné devrait tout de même intervenir pour aider son frère dans ses aventures romantiques. Mais il semblerait que ce soit bel et bien la fin du duc de Hastings.

De son côté, Regé-Jean Page a plusieurs projets en préparation. Il travaille actuellement sur le thriller "The Gray Man", ensuite il endossera le rôle principal dans "Donjons & Dragons", le film tiré du célèbre jeu.

L’acteur a commenté son départ sur son compte Instagram. A côté d’une photo de lui en costume sur un cheval, il écrit: "L’aventure d’une vie. Ça a été un plaisir absolu et un privilège d’être votre Duc. Joindre cette famille, pas seulement à l’écran, mais aussi hors écran. Notre casting incroyable, créatif et généreux, l’équipe, les merveilleux fans. Ça a été au-delà de ce que je pouvais imaginer. L’amour est réel et continuera de grandir."

Cette annonce fait réagir beaucoup de monde. Kim Kardashian a découvert récemment la série et semble fan. Elle a commenté la publication de Lady Whistledown: "Attendez!!! QUOI????" Malheureusement pour Kim et pour de nombreux fans, cette annonce se semble pas être un poisson d'avril.