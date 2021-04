Gwyneth Paltrow donne des conseils beauté: elle provoque la colère des dermatologues

Gwyneth Paltrow a lancé sa marque de cosmétique il y a quelques années et s’attire régulièrement la colère de la communauté d’experts de la peau. Elle avait déjà fait le buzz avec ses "bougies senteur vagin". A présent, elle s’exprime sur la crème solaire.

Gwyneth Paltrow a réalisé un nouveau tutoriel beauté pour Vogue. L’actrice s’est à nouveau attiré les foudres des experts de la santé. Dans sa routine, elle confie ne mettre que quelques points de crème solaire sur les pommettes et le nez. "Je ne suis pas une adepte de la crème solaire de la tête aux pieds, mais j’aime en mettre sur mon nez et sur la zone où le soleil frappe vraiment," déclare-t-elle.

Tout faux, selon les dermatologues. La British Skin Foundation a qualifié le tutoriel de Gwyneth Paltrow d’"horrifiant et inquiétant". Le visagiste, Andy Millward, a une fois de plus expliqué que le soleil attaque tous les pans de la peau exposée au soleil. Selon lui, la crème n’est pas un "highlighter" et elle a "besoin d’être étalée, pas de faire des points." Il a également proposé une technique pour connaître le dosage de crème solaire correct : 2 longueurs de doigts.

"N’ayez pas peur de la crème solaire, ayez peur des dégâts sur la peau, du cancer de la peau et de Gwyneth Paltrow. Honte à Vogue pour avoir partager une aussi dangereuse information," écrit-il sur son compte Instagram.