Alice Taglioni a failli tout abandonner après son passage dans "Hélène et les garçons"

Alice Taglioni a confié dans une interview au magazine Gala avoir un très mauvais souvenir de son premier rôle dans "Hélène et les garçons". A cause de cette expérience, elle a failli tout arrêter.

Alice Taglioni est connue pour ses rôles dans "La Doublure", "Cash" ou encore "Sous les jupes des filles", pourtant l’actrice a bien failli arrêter sa carrière dès le début. A 15 ans, la jeune Alice apparaît dans la célèbre série "Hélène et les garçons".

Elle a confié au magazine Gala ne pas avoir apprécier l’ambiance sur le tournage. "Je n'en ai pas un très bon souvenir, raconte-t-elle. Parce que je peux vous dire que, si à l'époque il y avait déjà eu Me Too... Je sais que je m'étais sentie un peu mal à l'aise. Je me sentais un peu reluquée. Il faut vraiment dire ce qui est. Du coup, ça ne m'avait pas du tout donné envie de côtoyer ce milieu-là."

Heureusement, la jeune femme découvre ensuite d’autres voies: "J'ai joué dans des cabarets, des clubs, et ça m'a donné envie de m'exprimer différemment. Avec la voix et avec le corps. C'est de là qu'est venue, je pense, cette envie de m'inscrire dans un cours de théâtre."