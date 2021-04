Le CAUCHEMAR: Des MILLIERS d'abeilles envahissent sa voiture pendant qu'il fait ses courses (photos)

Un essaim d'abeilles a envahi une voiture garée dans une rue de Las Cruces, aux États-Unis, dimanche 28 mars après-midi. Le propriétaire avait laissé une fenêtre ouverte, relate les pompiers de Las Cruces sur Facebook.



C'est en revenant de ses courses que l'homme a remarqué l'essaim sur la banquette arrière. Il a appelé les pompiers.



Après avoir bloqué le périmètre pour assurer la sécurité des clients à proximité, les pompiers de Las Cruces ont fait appel à Jesse Johnson, un de leurs collègues qui n'était pas en service ce jour-là et qui, pendant son temps libre, est apiculteur.



Les insectes ont été déplacés en toute sécurité par le pompier qui a utilisé son expérience lors de cette intervention délicate.



Jesse Johnson est arrivé avec les outils nécessaires - un kit de ruche, de l'huile de citronnelle, des gants et une tenue correcte - et a réussi à retirer les abeilles de la voiture et à les déplacer vers un endroit plus approprié.



Environ 15.000 abeilles ont été enlevées et déplacées sur la propriété de Johnson, située en dehors de la ville.



Au total, l'équipe de pompiers est restée sur place pendant près de deux heures. Un agent de sécurité d'un magasin a été piqué et il est possible que quelques clients aient aussi été touchés, mais aucun incident grave n'a été signalé.