Vladimir Poutine élu l'homme le plus SEXY de Russie

Le président russe Vladimir Poutine, photographié torse nu lors d'une promenade à cheval ou d'une partie de pêche, a été élu homme le plus sexy du pays suite à une enquête menée auprès de 2 000 hommes et femmes russes.

L'homme de 68 ans est le seul homme à atteindre les deux chiffres dans le sondage réalisé par le site d'offres d'emploi SuperJob. À la question de savoir qui est l'homme le plus séduisant du pays, 18 % des hommes et 17 % des femmes ont voté pour Poutine.

Mais ce chiffre est en baisse d'un pour cent dans chaque groupe par rapport à l'année précédente.

"Les Russes considèrent toujours Vladimir Poutine comme le plus séduisant des hommes célèbres du pays", indique le site. Dans ce domaine, ni les acteurs, ni les athlètes, ni les autres hommes politiques ne peuvent rivaliser avec lui aujourd'hui.

Poutine a été photographié torse nu - parfois en train de pêcher, de tenir un amusement ou de monter à cheval - pendant ses vacances par le passé. Il a insisté en 2018 sur le fait qu'il n'était pas gêné par les photos topless et a déclaré qu'il ne voyait "aucun besoin de se cacher derrière les buissons" pendant ses vacances.

Les photos ont été largement considérées comme une tentative de cultiver l'image puissante d'un homme d'action. Et cela semble avoir fonctionné, si l'on en croit le dernier sondage.

Le leader a conservé une avance confortable sur ses plus proches concurrents, les acteurs Dmitry Nagiyev, Danila Kozlovsky et Konstantin Khabensky, avec seulement 2 à 3 % des personnes interrogées qui les trouvent les plus attirants.

L'enquête a été réalisée en interrogeant 1 000 hommes et 1 000 femmes dans plus de 300 villes de Russie entre le 22 et le 31 mars.

Les résultats ont été publiés quelques jours seulement après que les législateurs ont adopté une loi permettant à Poutine de rester au pouvoir en tant que président jusqu'en 2036. Etalé sur une semaine en raison de la pandémie de coronavirus, le vote dont l'issue ne faisait aucun doute s'était conclu officiellement sur une victoire du "oui" à 77,92% et une participation de 65%, selon les chiffres officiels.