Cinthia de Mariés au premier regard: "Adrien m'a envoyé un message pour me dire que c'était mieux qu'on en reste là" (vidéo)

La science peut-elle nous aider à trouver le grand amour? Alors que les sites ou applications de rencontres se multiplient et que les moyens de trouver le partenaire idéal semblent plus nombreux qu'auparavant, un constat s'impose depuis quelques années : la vie en concubinage est plus tardive que par le passé, le nombre de mariages baisse, la durée de vie de ces unions est plus courte qu'auparavant et le taux de divorce plus élevé.

Cinthia et Adrien s'apprêtent à faire le point une semaine après leur retour de voyage de noces. Suite aux craintes de la femme de 35 ans, les époux ne se sont pas revus depuis plusieurs jours. "Je n'ai pas encore la petite flamme, c'est ça qui me freine par rapport à la relation de couple", a avoué Cinthia, face caméra.



Pour Adrien, la situation entre eux est un peu bizarre depuis leur retour. "Elle éprouve des difficultés à communiquer, à mettre des mots sur ses émotions", a expliqué l'homme de 31 ans. "Elle n'a pas le caractère pour faire un truc pareil, selon moi, car tous ces changements ont été de trop gros chocs pour elle (...) il y a toutes ces peurs qu'elle a dû affronter. Ca été une accumulation. Elle a plus un caractère terre à terre".



Afin de les aider dans leur histoire naissante et fragile, une experte a conseillé aux jeunes mariés de se voir une fois par semaine et de partager une activité. Il était important qu'ils se parlent une fois par semaine afin de "faire le tour de ce qu'ils ont vécu". Cinthia et Adrien ont accepté de tenter cette méthode pour se donner une chance.



Mais le blocage de la mariée a fini par décourager Adrien. Il a changé de comportement envers elle. "Il m'a envoyé un message pour me dire que c'était mieux qu'on en reste là", a expliqué Cinthia à une experte. Mais après réflexion, l'épouse d'Adrien se dit qu'il a sans doute bien fait. "C'est peut-être mieux de prendre la décision avant de se faire trop de mal", a estimé la trentenaire.