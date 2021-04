Mariés au premier regard, c'est FINI: qui est encore ensemble et qui a divorcé? (vidéo)

La science peut-elle nous aider à trouver le grand amour? Alors que les sites ou applications de rencontres se multiplient et que les moyens de trouver le partenaire idéal semblent plus nombreux qu'auparavant, un constat s'impose depuis quelques années : la vie en concubinage est plus tardive que par le passé, le nombre de mariages baisse, la durée de vie de ces unions est plus courte qu'auparavant et le taux de divorce plus élevé.

L'expérience Mariés au premier regard touche à sa fin. Le moment est venu pour les nombreux couples de prendre une grande décision: se quitter ou rester ensemble. Ludwig et Emilie sont tombés amoureux dés les premiers jours de leur rencontre. Leur histoire s'est poursuivie lorsqu'ils sont revenus de leur voyage de noces. Ils ont décidé de rester ensemble.



Après avoir tenté de faire fonctionner leur relation, Cinthia et Adrien ont préféré arrêter l'expérience. Ils ont divorcé. Junior et Manon aussi. Mais ils comptent rester en contact.



Pour Jennifer et Florentin, c'est aussi la fin de leur histoire qui avait pourtant bien commencé. Ils ont décidé de se quitter.



Laura et Bastien, de plus en plus complices, ont décidé de continuer l'aventure. Au total, quatre personnes ont trouvé l'amour.