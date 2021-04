Bernard Tapie et son épouse violentés lors d'un cambriolage: les photos de leurs visages tuméfiés

Bernard Tapie et son épouse ont été violentés dans la nuit de samedi à dimanche par quatre hommes qui se sont introduits dans leur maison de Seine-et-Marne avant de prendre la fuite avec des bijoux.

Vers minuit et demi, à Combs-la-Ville, le couple a été surpris dans son sommeil par des agresseurs encagoulés et vêtus de combinaisons noires qui les ont attachés avec des câbles électriques et frappés, a relaté à l'AFP une source proche de l'enquête.



L'homme d'affaires de 78 ans, qui souffre d'un double cancer de l'estomac et de l'oesophage, a notamment reçu "un coup de matraque sur la tête", a précisé à l'AFP la procureure de Melun, Béatrice Angelelli, qui a ajouté que des bijoux avaient été dérobés.

La chaîne CNEWS a dévoilé des photos des blessures du couple Tapie ce lundi. "Les visages abîmés témoignent de la brutalité des agresseurs", a expliqué Pascal Praud, animateur de la chaîne française.