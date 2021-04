Dans Top Chef, Sarah s'en prend à Baptiste: "Je te trouve CHIANT" (vidéo)

Dans Top Chef, les 7 candidats encore en lice entrent dans leur 8ème semaine de compétition. Afin de se qualifier pour la suite du concours, les cuisiniers ont dû impressionner le jury composé d'Hélène Darroze, Philippe Etchebest, Paul Pairet et Michel Sarran.

Pour la première épreuve de la 8ème semaine de compétition, les 7 candidats ont été jugés par Christophe Pelé, un véritable électron libre en cuisine. Il est un des rares chefs à servir de la street-food dans le restaurant étoilé d'un grand hôtel parisien. C'est donc ce qu'il a demandé aux candidats. "Vous devez faire des choses que l'on pourrait trouver dans la rue, mais avec des produits un peu plus nobles", a expliqué le chef.



Les candidats se sont lancés dans de la street-food gastronomique, dont les possibilités sont infinies. Baptiste et Sarah, coachés par Paul Pairet, ont choisi de revisiter les tacos avec des galettes de sarrasin, saucisse terre-mer, compotée d'oignons, ketchup coing-curry et des pickles de pomme de terre.



Sarah, en pleine galère avec ses galettes de sarrasin, n'a pas eu le temps de se lancer dans d'autres préparations de la recette. C'est donc Baptiste qui a dû assurer le reste du plat sans sa coéquipière.



Déçue de ne pas faire grand-chose, Sarah a commencé à exprimer sa frustration. "Tout a été fait sans moi. Clairement, je ne sers à rien et là, je commence un peu à m'agacer", a dit la cuisinière face caméra.



"Ça me saoule un peu. J'ai l'impression que tu fais ton truc tout seul", a lancé la jeune femme à Baptiste. Ce dernier a immédiatement répliqué en disant qu'il essayait juste "d'avancer". "On est tous les deux dans le même bateau. On rame pareil dans le même sens, qu'est-ce que tu me fais quoi?", a lancé l'homme face caméra.



Heureusement, la jeune femme a fini par se détendre en voyant l'avancée de leur plat.