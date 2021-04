Patrick Schwarzenegger et Joseph, le fils illégitime d'Arnold Schwarzenegger, photographiés ensemble en train de faire du sport

Patrick Schwarzenegger et son demi-frère Joseph Baena ont été photographiés ensemble en train de se lier d'amitié à Los Angeles, dix ans après la révélation que l'acteur Arnold Schwarzenegger avait eu un enfant avec la femme de ménage de la famille.

C'est la première fois que Patrick, 27 ans, et Joseph, 23 ans, sont aperçus ensemble, alors qu'ils profitaient d'une séance de sport lundi, avec la petite amie de Joseph, Nicky Dodaj.

Cette apparition surprend tout le monde... après des années d'une histoire compliquée entre Joseph et ses demi-frères et sœurs, dont Patrick, 27 ans, Christopher, 23 ans, Christina, 29 ans, et Katherine Schwarzenegger, 31 ans, qui semble maintenant être en voie de guérison.

L'ancienne épouse officielle d'Arnold, Maria Shriver, est la mère de leurs quatre enfants, alors qu'il a eu Joseph en secret avec sa femme de ménage de l'époque Mildred Patricia Baena en 1997.

En juin 2019, Joseph n'avait pas assisté au mariage de sa demi-soeur Katherine lorsqu'elle a épousé l'acteur Chris Pratt.

Pourtant, Joseph avait publié "Félicitations!" sur la photo Instagram du mariage de Katherine de son grand jour - qui s'est tenu à Montecito, en Californie - avec deux cœurs et un emoji de bouteille de champagne.

C'était un mariage avec de nombreux invités célèbres, dont les parents de Katherine, Maria et Arnold, ainsi que le réalisateur des Gardiens de la Galaxie James Gunn et l'acteur Rob Lowe.

Joseph suit les comptes Instagram officiels de Patrick et Katherine, mais ils ne semblent pas le suivre en retour.