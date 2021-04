Le "blackface" de Gérard Darmon crée la polémique: "Ne me faites pas ce procès"

Le lundi 5 avril, Gérard Darmon a fait scandale sur Instagram en postant une photo de lui, déguisé en Othello, célèbre personnage de Shakespeare. Ce qui a choqué certains, c'est qu'il s'est maquillé le visage en noir (c'est ce qu'on appelle une "blackface").

La pratique, jugée raciste, fait polémique et l'acteur de 73 ans n'a pas fait exception à la règle. Peu de temps après avoir posté sa photo, les critiques ont commencé à fuser.

Gérard Darmon a directement voulu éteindre l'incendie en modifiant la légende de la photo : "De quoi vous me parlez avec les blackfaces. Calmez-vous, ne me faites pas ce procès et s'il vous reste un peu de temps, (re)lisez Shakespeare. Je suis un acteur libre et si un jour je veux faire un biopic sur Mao Tse Tung, je le ferai", a-t-il écrit.

Mais l'acteur de "Family Business" a finalement supprimé le cliché polémique.