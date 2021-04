Elle découvre le jour du mariage de son fils que la mariée est en réalité sa fille disparue il y a de nombreuses années

En Chine, une femme a retrouvé sa fille disparue depuis de nombreuses années le jour du mariage de son fils. L'épouse de son fils était la fille recherchée.

La femme aurait reconnu sa fille, dont elle avait été séparée il y a de nombreuses années, grâce à une tache de naissance sur sa main le jour de la cérémonie.

La mariée et sa mère ont été vues en train de pleurer et de s'embrasser lors de la réunion surprise à Suzhou, dans la province du Jiangsu, le 31 mars, comme le rapporte le Times News Now.

Le mariage a pu se dérouler car le fils de la femme avait été adopté, ce qui signifie qu'il n' y avait aucun lien de parenté entre eux.

La femme chinoise aurait décidé d'adopter un fils après avoir cherché sa fille en vain pendant des années.

En apercevant la tâche de naissance, la mère du marié à demander aux parents de la mariée si leur fille avait été adoptée.

Les parents ont été surpris par cette question mais ont révélé qu'ils avaient adopté l'enfant après l'avoir trouvée au bord d'une route il y a plus de 20 ans. En entendant cette histoire, la mariée a fondu en larmes et a décrit le moment de la rencontre avec sa mère biologique comme " le plus heureux que le jour du mariage lui-même'', a rapporté la publication.

Le mariage a pu se dérouler malgré la révélation choquante et le couple a échangé ses vœux.