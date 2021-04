Emmanuel Macron partage une photo de lui sur Instagram: un détail fait réagir les internautes

Mardi, plus de 10 millions d'écoliers, collégiens et lycéens français ont retrouvé l'enseignement à distance. Les réseaux saturés, professeurs et élèves ont rencontré de nombreux problèmes techniques. Conscient des difficultés engendrées par les mesures qu’il a lui-même annoncées la semaine passée, Emmanuel Macron a affiché son soutien aux enseignants et aux familles sur Twitter et Instagram.

Le président français s’est notamment invité un cours d’histoire en visioconférence avec des collégiens du collège Itard à Oraison (Alpes-de-Haute-Provence). Il a remercié les enseignants, les élèves et les familles pour leurs facultés d’adaptation. Mais sur Instagram, c’est la photo qui accompagnait ces remerciements qui a interpellé les internautes. Certains ont jugé que le port du masque par le président, alors qu’il est face à son ordinateur, était inutile.

"Je ne vois pas pourquoi vous mettez le masque alors que vous êtes seul dans la pièce ?", interroge par exemple un commentateur. "Pourquoi le mec il a un masque chez lui ptdr", écrit un autre. Plusieurs internautes se sont chargé de répondre : il n’est pas le seul dans la pièce puisqu’il y a un photographe…