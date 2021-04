Ce lézard géant (connu sous le nom de varan) surprend les clients d'une supérette (vidéo)

Les clients de cette supérette située en Thaïlande se souviendront de cette visite a priori banale pour acheter quelques aliments. En effet, ce lézard géant connu sous le nom de varan mesurant plus d'1,80 mètre a fait une apparition surprise dans un supermarché et a grimpé sur les étagères de cet établissement à la recherche de nourriture.

Le reptile géant a déclenché la panique après avoir émergé d'un canal voisin et s'est précipité dans le magasin 7-Eleven à Nakhon Pathom, en Thaïlande, ce mercredi.

Le personnel et les clients se sont cachés derrière le comptoir alors que la bête se déchaînait dans le magasin et jetait des cartons de nourriture et de boissons au sol.

Un vendeur a alors alerté la police qui est arrivée avec des outils capables de maîtriser le reptile, nous apprend le journal du Sun.

Dans le clip, enregistré le 6 avril, le lézard se promène sous les yeux des clients déconcertés.

Le lézard se fraye un chemin dans l'établissement, grimpe les étalages. Il se précipite ensuite au-dessus des rayons, jetant les produits au sol au fur et à mesure, les clients criant en arrière-plan.