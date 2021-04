Luke, le fils de Lance Armstrong, face à une accusation d'agression sexuelle sur mineure

Le fils du cycliste en disgrâce Lance Armstrong, Luke, a été arrêté pour avoir agressé sexuellement une jeune fille de 16 ans il y a près de trois ans.

Luke David Armstrong, 21 ans, fait face à une accusation d'agression sexuelle sur un enfant, selon un rapport du département de police d'Austin.

Il a été libéré sous caution mardi, rapporte le Daily Mail USA.

L'agression présumée a eu lieu en juin 2018 après une fête dans la capitale du Texas alors qu'Armstrong avait 18 ans, a annoncé la police. La victime, qui était de deux ans son cadet, a signalé l'incident à la police en novembre dernier.

Un avocat d'Armstrong a nié les allégations et a affirmé que son client entretenait une relation consensuelle de plusieurs mois avec la victime, qui n'a pas été nommée publiquement.

"Ce qui s'est passé il y a trois ans au lycée n'était ni un crime ni une agression sexuelle'', a déclaré l'avocat Randy Leavitt à KXAN. "C'était une relation consensuelle à l'époque et s'est poursuivie de manière consensuelle entre deux jeunes, les deux se séparant finalement. Ces accusations n'auraient pas dû être déposées et certainement pas trois ans plus tard."