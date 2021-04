La révélation choquante de Slimane: "Mon colocataire s'est fait assassiner"

Depuis 2019 et leur album VersuS, Slimane et Vitaa ne se quittent plus. E c'est à nouveau ensemble qu'ils ont répondu aux questions du magazine Paris Match.

Ils y ont notamment évoqué la réédition de leur album. Mais pas seulement… Slimane a confié d'où venait le titre Ne me laisse pas, qu'il a écrit en hommage à un ami décédé.

Cet ami, c'est une personne avec qui il a vécu en colocation jusqu'à ce qu'un drame arrive.

"Je l'ai écrit parce que mon colocataire s'est fait sauvagement assassiner dans un parc", a ainsi expliqué le chanteur sans donner davantage de précisions sur ce qu'il s'est passé.

Un épisode terrible qui a marqué Slimane pour toujours.