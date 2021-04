Ashley Cain (ex footballeur pro et star de téléréalité) révèle que son bébé de 8 mois n'a plus que quelques jours à vivre

Dans une publication déchirante sur le réseau social Instagram, Ashley Cain, l'ex footballeur professionnel de Coventry City et star de la téléréalité "Ex on the beach", a révélé que sa fille Azaylia n'avait plus que quelques jours à vivre. Les médecins ont découvert de nombreuses tumeurs dans son corps et n'ont plus l'espoir de pouvoir la sauver.

S'adressant à Instagram pour tenir ses abonnés au courant de l'état de santé de sa fille de huit mois, la star de télé-réalité au cœur brisé a déclaré que la seule option de la petite Azaylia était

les soins palliatifs.

Dans une vidéo Instagram déchirante, Ashley a déclaré: "Donc, la semaine dernière, nous avons eu le test de la moelle osseuse et des échantillons de sangs prélevés à Singapour dans l'espoir qu'ils pourraient créer une thérapie pour sauver la vie d'Azaylia. Ensuite, nous avons dû passer un scanner de sa tête et les résultats sont revenus le lendemain pour dire qu'elle avait deux très grosses tumeurs au cerveau."

"Ils ont également dit que la chimiothérapie qui est habituellement administrée pour traiter la leucémie dans la colonne vertébrale ou le cerveau ne sera pas disponible parce qu'elle a trop de pression avec ces tumeurs."

"S'ils essayaient de passer par la ponction lombaire, cela la tuerait. À ce moment-là, notre monde s'est effondré. Les consultants ont dit qu'ils pensaient qu'elle n'avait qu'un, deux jours à vivre, ça pourrait même être cette nuit."

Ashley et sa petite amie Safiyya ont emmené leur petite fille à la maison et ils ont passé les deux nuits suivantes dans l'angoisse, avant de décider de la retirer de ses anti-douleurs elle "n'était plus vraiment là".

La décision a immédiatement permis à Azaylia de retrouver le sourire et la famille a renouvelé l'espoir de pouvoir l'emmener à Singapour pour un traitement, révèle ce matin le journal du Sun.

Cependant, d'autres mauvaises nouvelles devaient suivre car le couple a appris aujourd'hui que les médecins de Singapour ne seraient pas en mesure de faire le traitement car sa maladie est trop rare.

Et le Britannique de révéler: "Nous avons eu un scanner hier et les résultats sont revenus aujourd'hui. Ils ont trouvé des tumeurs dans son estomac et sa rate, ses poumons et ses reins ainsi que les tumeurs dans son cerveau et la chimiothérapie ne fonctionne pas."

"Sa maladie est si agressive que rien de ce qu'ils font, rien ne fonctionne. Et puis pour aggraver les choses, les consultants ont reçu un e-mail de Singapour et parce que le cas d'Azaylia est de un sur un milliard - elle est littéralement si spéciale - mais malheureusement sa maladie l'est aussi, donc à Singapour, ils ne peuvent pas créer ce dont ils ont besoin pour traiter sa leucémie."

Ashley a ajouté dans la vidéo Instagram qu'ils l'avaient ramenée chez elle pour profiter du temps qu'il leur restait avec elle.

Il a dit avec émotion: "Pour la dernière partie de sa vie, je veux juste la ramener à la maison. La voir comme un bébé et lui offrir le meilleur reste de sa vie."

Il a ajouté qu'il avait besoin "d'être fort" pour sa fille car elle "a besoin de voir son papa sourire".

Il a dit: "Nous allons être forts et nous allons en sortir avec honneur."

Cette nouvelle dévastatrice survient alors le couple avait réussi à lever des fonds de plus d'un million de livres sterling en moins de 24 heures dans le but de faire soigner sa fille à Singapour.