Britney Spears s'est fait vacciner contre le Covid-19: "Je n'ai rien senti" (vidéo)

La chanteuse Britney Spears s'est fait vacciner ce jeudi contre le Covid-19. Après avoir reçu l'injection, la star a publié sur son compte Twitter une vidéo en compagnie de son petit ami dans laquelle elle révèle ses impressions. "Les gens sur internet disaient que cela faisait mal et que c'était comme si la balle d'une arme transperçait ton bras. Mais je n'ai rien senti. Je me sens bien et j'espère que cela va continuer. Je me sens bien."

La campagne de vaccination bat son plein aux Etats-Unis avec plus de 3 millions d'injections administrées par jour.