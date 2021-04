Pourquoi le choix de la robe de mariée de Meghan Markle avait surpris la Reine

Cela fait près de trois ans que Meghan Markle et le prince Harry se sont mariés le 19 mai 2018 dans la chapelle St George du château de Windsor.

Le Daily Mail revient sur la robe blanche conçue par Claire Waight Keller, la directrice artistique de la maison Givenchy choisie par Meghan pour le mariage royal.

Cette robe munie d'un décolleté bateau et de manches trois-quarts était d'un blanc éclatant et favorisait des lignes épurées.

Selon le Daily Mail, la Reine aurait évoqué à plusieurs reprises qu'elle avait été "surprise" par la décision de la mariée de porter du blanc pour remonter l'allée de la chapelle St George.

Cet étonnement est dû au fait que Meghan avait déjà été mariée et était divorcée quand elle a rencontré le prince Harry.

Et des sources proches de la monarque de clarifier: "La Reine aurait exprimé sa surprise que Meghan, une divorcée, porte une telle robe blanche pour son mariage."

Traditionnellement, une robe de mariée blanche est considérée comme un symbole de pureté et une fois qu'une femme s'est mariée et a consommé la relation, elle n'est plus censée porter du blanc car elle a perdu sa virginité.





Meghan a déjà été mariée une fois auparavant et, en tant que telle, la reine aurait pu s'attendre à ce qu'elle opte pour une teinte blanc cassé, comme le champagne ou le rose tendre pour ses noces.

L'actrice de 39 ans s'est mariée en 2011 avec le producteur de cinéma Trevor Engelson lors d'une fête qui a duré quatre jours en Jamaïque.

Le couple se fréquentait depuis sept ans avant de se marier, mais leur mariage n'a duré que deux ans. Pour cette cérémonie, Meghan portait une longue robe blanche longue avec une ceinture incrustée de brillants. Cette robe bustier comportait également un court décolleté en V à l'avant.