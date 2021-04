Cette jeune artiste belge sacrée dans le classement Forbes des personnes les plus influentes de moins de 30 ans

Marie-Pierre Kakoma, mieux connue sous son nom d'artiste "Lous and the Yakuza", a eu une belle surprise en découvrant son nom dans le classement Forbes des plus personnes les plus influentes du monde âgées de moins de 30 ans. Seulement trente personnalités européennes avaient été sélectionnées pour faire partie de ce classement rempli de promesses pour le futur.

La chanteuse de R&B d’origine congolaise et rwandaise qui est aussi musicienne, et mannequin pour Louis Vuitton a partagé cette reconnaissance sur son compte officiel Instagram.

Le magazine Forbes salue son style musical populaire en Belgique et en France mais aussi en Afrique du Sud, Allemagne et Italie.

La jeune femme originaire de la commune de Forest, dans la région bruxelloise, est aux anges.