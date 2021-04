Oprah, Angelina Jolie, Tom Hanks ou Dwayne Johnson: quelle célébrité les Américains voient-ils devenir leur prochain(e) président(e)?

Alors que le Président américain Joe Biden vient juste de déballer ses valises à la Maison Blanche, certains Américains ont déjà les yeux rivés vers les prochaines élections américaines de 2024. Et certains verraient bien des célébrités occuper le bâtiment prestigieux situé à Pennsylvania Avenue.

Selon un nouveau sondage en ligne réalisé du 2 au 4 avril sur un échantillon de 30.000 personnes, 50% des votants verraient bien l'acteur Dwayne Johnson (alias The ROCK) devenir le prochain POTUS. The Rock a déclaré lui-même en février qu'il n'écartait pas l'idée de devenir un jour président des Etats-Unis.

The Rock a déjà eu du succès en tant que footballeur, lutteur et star de cinéma hollywoodien, et maintenant il pourrait se retrouver à la Maison Blanche en tant que président des États-Unis en 2024.

Sur cette liste de célébrités se trouvaient également Angelina Jolie qui a obtenu 30% de soutien, la journaliste Oprah qui a eu 27% et Tom Hanks 22%.