Le Prince Philip, 99 années de gaffes en tout genre

L'époux de la reine Elizabeth, mort le 9 avril à 99 ans, faisait souvent preuve d'un sens de l'humour qui confinait à la maladresse.

Chaque année, les tabloïd britanniques dressaient avec gourmandise le bilan des bourdes du Prince Philip. Malgré une expérience riche de 637 visites officielles à l'étranger, 5.500 discours et 22.219 engagements en solo, le Prince Philip a toujours gardé cette fâcheuse tendance à distiller des mots d'humour maladroits. Ci-dessous, une petite chronologie de ses moments les plus gênants.

- 1965. Le Prince Philip suggère une idée pour le moins étrange aux défenseurs de la cause animale qui l'écoutent : "Les chats tuent beaucoup plus d’oiseaux que d’hommes. Pourquoi ne pas en faire un slogan ? 'Tuez un chat et sauvez un oiseau?'".

- 1967. Le duc d'Edimbourg se lance dans une tirade suite à la question d'un journaliste qui lui demande s'il souhaiterait visiter l'URSS : "J’aimerais beaucoup aller en Russie, même si ces bâtards ont assassiné la moitié de ma famille". Il est effectivement le petit-neveu de la dernière tsarine, Alexandra Feodorovna Romanova.

- 1992. Le Prince Philip, qui reste dans l'ombre de son épouse, malgré tous ses voyages à l'étranger, déclare sans ambages : "Franchement, j’aurais dû rester dans la Navy".



- 1996. Lors d'un débat sur l'interdiction des armes à feu, faisant suite à une tuerie dans une école écossaise, le Prince pose cette question tirée par les cheveux : "Si un joueur de cricket fait irruption dans une école et tue plein de gens avec une batte, va-t-on interdire les battes de cricket ?". La même année, il a déclaré : "Les Anglaises ne savent pas cuisiner".

- 2000. Le duc d'Edimbourg s'adresse ainsi à des enfants sourds qui se tenaient assis à côté d'un orchestre : "Vu l’endroit où vous êtes, ce n’est pas étonnant que vous soyez sourds"...

- 2002. On a du mal à comprendre sa sortie à une femme aveugle accompagnée d'un chien guide : "Il paraît qu’il existe des chiens-mangeurs pour les anorexiques, maintenant !".

-2003. Philip lance au président du Nigéria qui le reçoit vêtu d'une tenue traditionnelle : "On dirait que vous êtes prêt pour aller au lit !" Problématique...

- 2009. Barack Obama lui raconte avoir pris son petit déjeuner avec les présidents russe, anglais et Chinois. Le Prince lui demande "s'il a pu faire la différence entre eux".

- 2013. Il parvient quand même à faire rire Malala Yousafzai, une jeune Pakistanaise qui milite pour l'éducation et le droit des femmes : "On envoie les enfants à l'école parce que leurs parents ne veulent pas d’eux à la maison".