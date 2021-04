Harry et Meghan bientôt de retour au Royaume-Uni pour les funérailles du prince Philip?

La mort du prince Philip vendredi pourrait précipiter le retour du prince Harry et de son épouse Meghan Markle au Royaume-Uni pour la première fois depuis leur départ fracassant de la famille royale le 20 mars 2020.

Un mois après avoir accordé une interview dévastatrice à Oprah, affirmant que des propos racistes avaient été tenus au sein de la famille royale, Harry et Meghan avaient précisé deux jours plus tard que ces propos n'avaient pas été tenus par le prince Philip. Celui-ci était à ce moment-là à l'hôpital à cause d'une infection et avait dû subir une intervention à cause de problèmes cardiaques.

Harry et Meghan vont-ils rentrer au pays? Rien n'est sûr selon le Daily Mail.

Premièrement, le pays est confiné à cause des restrictions liées à la pandémie du coronavirus.

Si le déplacement des Sussex se révèle être possible, il n'est pas certain que l'ancienne actrice soit présente.

Meghan est maintenant enceinte de leur deuxième enfant et devrait accoucher dans le courant de l'été, mais elle n'a pas révélé exactement quand. "Elle devra donc demander conseil à ses médecins pour savoir si elle peut voyager en toute sécurité", estime une source proche du couple.

"De son côté, Harry fera absolument tout son possible pour rentrer au Royaume-Uni et être avec sa famille. Il ne voudra rien de plus que d'être là pour sa famille, et en particulier sa grand-mère, pendant cette période horrible", estime un ami du prince.

"Le type d'accueil qu'ils recevront après leur entretien et leur comportement extraordinaires au cours de la dernière année est incertain", commente le Daily Mail.