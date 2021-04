La présentatrice de la BBC, au bord des larmes, annonce le décès du prince Philip

La journaliste Martine Croxall était au bord des larmes quand elle a dû annoncer la mort du prince Philip cet après-midi sur la BBC. Les programmes des principales chaînes de télévision dont ITV et Sky, ont été interrompus pour annoncer la nouvelle.

L'hymne national a accompagné l'annonce du palais de Buckingham, tandis que les journalistes des réseaux de télévision ont revêtu des tenues noires en signe de respect.

À 12 h 09 (heure locale) sur BBC One, un épisode de la série "Paramedics on Scene" a été brusquement interrompu alors que l'écran devenait noir, avant d'être remplacé par un silence et un écran lisant "News Report".

La présentatrice Martine Croxall a ensuite déclaré aux téléspectateurs: "Nous interrompons nos programmes habituels pour vous faire une annonce importante.''

La journaliste dont les tremblements dans la voix traduisait l'émotion a commencé à lire le communiqué officiel du palais et les nombreux hommages qui ont afflué par la suite. Elle avait des yeux embués, visiblement émue par la déclaration de Buckingham Palace.

Les téléspectateurs ont remarqué que Martine Croxall avait enfilé un cardigan noir pour l'annonce, qu'elle ne portait pas sur la chaîne d'information quelques minutes plus tôt.