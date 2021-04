"Choquant", "glacial", "inapproprié": l'hommage de Harry et Meghan au prince Philip VIVEMENT critiqué

Le prince Harry et Meghan Markle ont rendu leur hommage au prince Philip, décédé vendredi. Pas de vidéo, mais un texte visible sur le site d'Archewell, l'organisation caritative et de production audiovisuelle fondée par le couple l'an dernier. "A la mémoire de son Altesse royale, le duc d'Édimbourg, 1921-2021. Merci pour votre dévouement...Vous nous manquerez grandement", indiquait le message destiné au grand-père du prince Harry.

"Il est clair que ce message est dicté par Meghan"

Sur Twitter, cette initiative a été vivement commentée. Malheureusement, encore une fois, Harry et Meghan ne semblent pas avoir opté pour la meilleure manière de communiquer et leur hommage ne fait pas du tout l'unanimité. On lui reproche d'être trop froid, trop sobre, de manquer d'émotions... Plusieurs internautes pensent que ce message a été écrit par Meghan. Ce qui, selon eux, expliquerait tout...

""Merci pour votre service" est le message américain standard donné aux vétérans militaires. Ce n’est pas une expression anglaise. Pour moi, il est clair que le message sur #archewell a été dicté par Meghan. Comme c'est froid et impersonnel! Je ne veux pas d’elle à l’enterrement, Philip non plus", peut-on lire.

Trop froid, ce message? Avec ironie, d'autres internautes lancent: "Archewell est une entreprise. Ce message est correctement rédigé pour une annonce d’entreprise."

"Où est l'amour?"

D'autres encore concluent que Harry et Meghan feraient bien de ne plus rien tenter, d'arrêter les frais et de rester aux Etats-Unis, où ils résident actuellement. "Ils devraient simplement rester aux États-Unis et laisser la famille royale tranquille. Dieu sait qu'ils ont déjà causé suffisamment de dégâts et de stress. Il est assez évident d'après sa déclaration glaciale que le prince Harry n'est pas investi dans sa famille de toute façon. Ne parlons pas de lui."

"Il aurait été préférable qu’ils n’envoient aucun message. Très froid, sans émotion et sans sensibilité. Ils cherchent juste à se promouvoir et à promouvoir l'organisation Archewell à tout moment. Ils sont tous les deux vils. J'avais l'habitude de les aimer tous les deux mais j'ai maintenant j'ai complètement perdu mon respect."

Tous, sont en tout cas d'accord pour dire que ce message manquait quelque peu de sensibilité: "Déclaration choquante et inappropriée d'Archewell. Où est l'amour?"

Décidemment, Harry et Meghan ne sont, semble-t-il, pas très bien conseillés. Ou est-ce le public, qui s'obstine à remettre en question chacun de leurs agissements?