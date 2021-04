Harry et Meghan seront-ils présents aux obsèques du prince Philip? "On imagine les retrouvailles un peu houleuses"

Harry et Meghan ont rendu un hommage virtuel au prince Philip. Mais est-ce que le prince Harry se rendra à Londres pour les funérailles? A Londres, notre correspondante Charlotte Kan nous en disait plus sur la possible venue du couple.

On ne sait pas encore si le couple sera présent, en tout cas pas de voix officielle, nous explique notre correspondante Charlotte Kan à Londres. Mais selon la presse britannique, Harry pourrait bien traverser l’Atlantique malgré la situation sanitaire compliquée pour assister seul aux obsèques de son grand-père, sans Meghan, qui attend leur deuxième enfant. Elle est à un stade avancé de sa grossesse. On imagine les retrouvailles un peu houleuses, voire compliquées, après cette interview choc que Meghan et Harry ont donné à Oprah Winfrey il y a quelques semaines et qui a fait couler beaucoup d’encre. La reine va certainement tout faire pour éclipser le caractère sensationnaliste de sa venue au Royaume-Uni afin de se concentrer sur le fait de rendre hommage à cet homme qui a partagé sa vie pendant 73 ans.