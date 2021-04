"L'enfer": gravement touché par le variant anglais du Covid, Moundir dévoile son visage pour la première fois (photos)

Connu du grand public après avoir été candidat lors de la saison 3 et 7 de Koh-Lanta, Moundir a depuis une large communauté sur les réseaux sociaux. L'aventurier est atteint du variant anglais du Covid-19. Depuis plusieurs semaines, il se bat contre la maladie et semble petit à petit sorti d'affaire, même si le chemin est encore long. Après être passé par de la réanimation et un coma, l'influenceur entame un parcours de rééducation.

Pour la première fois, il partageait avec sa communauté un selfie de lui, dans son lit. "Une journée bien particulière aujourd’hui... le Covid 19 variant anglais à pris une longueur sur moi mais je voulais vous dire du fond du cœur merci pour tous vos messages de soutiens, d’amour et d’aide ... cette photo n’est pas celle d’un influenceur mais d’une personne touché sérieusement par le Covid", explique-t-il en légende de l'image sur Instagram. "Les journées de rééducation sont dures, je cherche et bosse ma respiration quand je suis pas sous assistance respiratoire et croyez moi que c’est juste l’enfer... Vraiment les jeunes faites attention à vous les hôpitaux et la réanimation sont rempli de jeunes."

Moundir peut compter sur le soutien de sa communauté mais aussi de plusieurs vedettes. Jean-Luc Lemoine, Sarah Fraisou, ou encore Ayem Nour lui ont envoyé des messages de soutien.



Capture Instagram @moundirofficiel