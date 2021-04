Enceinte jusqu'aux yeux, Christina Milian organise une PARADE à Los Angeles et fait la fierté de Matt Pokora (vidéo)

Tout était parti d'une conversation entre copines... Christina Milian et son amie Elizabeth Morris ont rêvé un jour d'une boutique de beignets.. Et elles l'ont fait! Après avoir testé avec succès leur concept au moyen d'un food truck, les amies viennent d'ouvrir leur première boutique à Los Angeles. "Bienvenue dans le 1er des nombreux cafés Beignet Box! Ne prenez jamais à la légère les conversations avec des amis qui peuvent déclencher quelque chose qui change la vie", explique Christina Milian sur Instagram. "Avec patience, prière, esprit concentré, diligence et le soutien de nos amis et de notre famille, nous avons réussi à faire en sorte que CELA se produise! Elizabeth, je suis si fière que tu sois ma partenaire! Tu es une bête! Rien de tout cela n'est possible sans tout ce que tu fais."

"Vous êtes de vraies guerrières!"

Pour marquer le coup, les deux comparses ont organisé une grande parade digne de Disney Land afin de partager la bonne nouvelle dans les rues de Los Angeles. Bien sûr, leurs familles étaient présentes. Violet, la fille de la chanteuse, mais aussi son compagnon Matt Pokora paradaient à ses côtés. Un événement qui a rendu le chanteur français très fier: "Aujourd'hui, c'était le défilé et la célébration de l'ouverture de la première boutique beignet box. La première parmi tant d'autres. Écoutez-moi bien. Fier de vous @christinamilian & @elizabethfmorris. J'ai été témoin de votre travail acharné + vous avez même traversé cette pandémie! Vous êtes de vraies guerrières. Vous méritez ce qui (j'en suis sûr) va se passer ensuite ... Beignets toute la journée!"