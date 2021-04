Décès du prince Philip: Meghan Markle a "fait tout son possible" pour assister aux funérailles, sans succès

L'information a été confirmée hier: le prince Harry traversera bien l'Atlantique pour assister aux funérailles de son grand-père le prince Philip. Sa venue est très attendue par la presse, puisque c'est la première fois qu'il se retrouvera à nouveau en présence de sa famille après son interview choc à Oprah Winfrey. Son épouse, Meghan Markle, ne sera de son côté pas de la partie. Les funérailles sont un moment important, il aurait été malvenu que toute l'attention soit dirigée vers le couple dans ce moment de recueillement.

"Elle n'a pas reçu l'autorisation"



Malgré tout, selon une source proche des Sussex, interrogée par le magazine Harper's Bazaar, Meghan aurait aimé être présente. "La duchesse a fait tout son possible pour voyager aux côtés du duc, mais malheureusement, elle n'a pas reçu l'autorisation médicale de son médecin", déclare l'informateur. Meghan attend en effet un enfant pour cet été.



La future maman assistera donc à la cérémonie depuis sa villa de Montecito, à Santa Barbara, aux Etats-Unis. Les obsèques auront lieu ce samedi 17 avril. Elles débuteront à 15 heures (16 heures, heure belge) à Windsor.



Le cercueil du prince Philip sera transporté jusqu'à la Chapelle Saint-Georges et sera suivi d'une procession. La famille royale suivra probablement le cortège à pied. Un moment qui, on l'espère, pourra réconcilier les deux frères, unis dans la peine.