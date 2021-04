Décès du prince Philip: Harry est arrivé en Grande-Bretagne, d'après plusieurs médias

Le prince Harry, 36 ans, serait arrivé en Grande-Bretagne, où il doit assister samedi aux obsèques de son grand-père, le prince Philip, rapportent plusieurs médias britanniques lundi. L'information n'a pas été confirmée de source officielle.



Le prince Philip, époux de la reine Elizabeth II, est décédé vendredi à l'âge de 99 ans. D'après plusieurs médias, le prince Harry, en délicatesse avec la famille royale depuis son retrait de la monarchie britannique, serait arrivé dimanche à l'aéroport de Heathrow à Londres. Son épouse Meghan, 39 ans, qui attend un deuxième enfant pour cet été, ne l'accompagnerait pas, son médecin lui ayant déconseillé le voyage. En pleine période de pandémie, les obsèques organisées samedi au château de Windsor, à l'ouest de Londres, resteront dans le cercle familial. Seules 30 personnes seront présentes, parmi lesquelles devraient figurer les quatre enfants du prince Philip et d'Elizabeth II (Charles, Anne, Andrew et Edward) et leurs conjoints et enfants.