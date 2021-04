Décès du prince Philip: déchu de ses titres militaires, Harry viendra-t-il en uniforme aux funérailles?

Il est peu probable que le prince Harry porte un uniforme militaire lors des funérailles de son grand-père, le prince Philip. Le duc de Sussex a été déchu de son rôle de capitaine général des Royal Marines, qu'il avait repris du prince Philip, après avoir décidé d'abandonner ses fonctions royales l'année dernière.



L'homme de 36 ans a également perdu deux autres postes militaires honorifiques. Cela signifie qu'il ne peut pas porter les uniformes correspondants lors d'événements officiels. Il est probable qu'il s'habille comme les autres anciens militaires, en costume et avec des médailles.



Harry a passé dix ans dans la Household Cavalry (Blues and Royals), où il a atteint le grade de lieutenant et a servi en Afghanistan.



Il portait son uniforme des Blues and Royals lorsqu'il a épousé Meghan à Windsor en 2018.



D'autres membres de la famille royale, notamment le prince de Galles, le duc de Cambridge et le comte de Wessex, devraient être présents en tenue régimentaire.



Le seul autre homme de la famille royale en costume sera probablement le duc d'York, qui s'est retiré de la vie publique en 2019 en raison de son amitié avec le pédophile Jeffrey Epstein.