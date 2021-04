Laeticia Hallyday adresse un message vibrant à l'ex de Laura Smet (photo)

La succession de Johnny a jeté un froid entre Laeticia Hallyday et les deux premiers enfants du Taulier. David Hallyday et Laura Smet se sont opposés à la veuve du rockeur désigné par celui-ci comme sa seule héritière. Une bataille judicaire qui a touché à sa fin en juillet 2020 avec un accord entre les parties. Mais cette guerre des "clans" n’a pas empêché Laeticia de garder de bonnes relations avec certaines connaissances communes…



Ainsi le producteur de musique Jean-Claude Sindres, qui a vécu une histoire d’amour avec Laura Smet en 2012, reste un proche de Laeticia Hallyday. À 47 ans, l’ex de Laura est devenu papa, à la plus grande joie de Laeticia. Cette dernière a partagé une photo avec le bébé dans ses bras, accompagné d’un message plein d’amour : “Nous sommes si heureux de vous accompagner dans ce nouveau bonheur parce que je sais que cette année sera votre plus beau Noël celui de l'amour et de la vie grâce à ce si beau cadeau qui va la réinventer”.