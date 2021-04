Passe-Partout juge "blessants" les propos de Mimie Mathy au sujet des personnes de petite taille (vidéo)

André Bouchet, l’acteur qui joue le rôle de Passe-Partout dans l'émission de télévision française Fort Boyard, a déploré les récents propos de Mimie Mathy au sujet des gens de petite taille. Dans un portrait de l’émission "Sept à huit" qui lui était consacré, l’actrice a confié : "J’ai plutôt tendance à fuir mes semblables. On ne va pas devenir une secte non plus. Lors de mes spectacles, j’ai souvent des personnes de petite taille qui se mettent au premier rang et qui me font des coucous pendant le spectacle. Et ça, c’est l’horreur ! Je parle avec eux après le spectacle, bien sûr. Et je leur dis toujours : ‘Arrêtez de venir en bande, ne vous marriez pas les uns avec les autres, vous allez faire des petits'".



Pour André Bouchet, également personne de petite taille, cette sortie de Mimie Mathy est un peu trop "dure" : "Je trouve ça blessant. Il ne faut pas qu'elle n'oublie qu'elle fait partie des personnes de petite taille aussi. Elle ne s'accepte pas peut-être pas elle-même pour réagir comme ça. Ce n'est pas bon de dire ça, de réagir comme ça. Les personnes de petites tailles ont le droit de se mettre ensemble. On fait ce que l'on veut", a-t-il déclaré. Et de poursuivre : "J'aimerais bien un jour la rencontrer pour lui dire ce que j'en pense. Discuter, échanger. Je ne sais pas si elle m'évite, mais j'aimerais lui parler tranquillement".