Patrick Juvet: sa famille révèle la cause de sa mort

Après l'autopsie, ses proches ont dévoilé les causes de sa disparition le 1er avril dernier.

Patrick Juvet est décédé à l'âge de 70 ans le 1er avril 2021. Le corps de l'artiste a été retrouvé dans un appartement à Barcelone. Les causes du décès n'étaient alors pas encore établies. "Il y aura une autopsie, je l'avais eu au téléphone il y a trois jours, je l'avais trouvé bien", avait indiqué son agent.



Ce mardi 13 avril, la famille a indiqué à l'AFP la cause du décès de Patrick Juvet. "Une insuffisance cardiaque l’a emporté, selon l’autopsie", ont indiqué les proches de l'artiste considéré comme le premier interprète d'un tube disco en français, avec son célèbre "Où sont les femmes ?". Une renommée qui lui avait permis de s'envoler pour Los Angeles en 1970 et créer avec le leader des Village People une ode à l'Amérique : I Love America.