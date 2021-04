Dîners clandestins: Alain Duhamel dit avoir été "piégé" (vidéo)

Le journaliste est revenu sur les circonstances qui l'ont amené à participer à un déjeuner dans un appartement, organisé par le cuisinier Christophe Leroy.

Alain Duhamel coupable d'avoir mangé dans le restaurant clandestin de Christophe Leroy ? Dénoncé par Médiapart, l'éditorialiste s'est expliqué sur BFMTV lundi soir. Selon lui, c'est Brice Hortefeux qui l'a "mis dans une situation ridicule".

"Je ne savais pas que j'allais déjeuner chez Christophe Leroy. Je devais déjeuner avec Brice Hortefeux - comme je le fais avec d'autres hommes politiques, mais beaucoup moins en ce moment -, et il était prévu que l'on déjeune au siège des Républicains dans un bureau avec un plateau repas", raconte Alain Duhamel.



La veille, changement de programme : le repas n'est plus prévu au siège des républicains. Alain Duhamel reçoit un message lui indiquant "une adresse privée sans autre précision". Et d'ajouter: "J'ai cru que c'était peut-être soit son appartement, soit un bureau qu'il avait ailleurs. Quand je suis arrivé, je suis rentré, je me suis aperçu que ce n'était pas du tout ce que j'avais pu imaginer, penser et encore moins vouloir".



Mais le journaliste n'en veut pas pour autant à l'ancien ministre de l'intérieur français : ""Il m'a piégé peut-être sans le savoir, mais sûrement sans le vouloir (...) Il a été correct quand l'affaire est sortie car, il m'a présenté ses regrets me disant qu'il avait été mal inspiré. Il a dit tout de suite que c'est lui qui avait organisé ça et que je ne savais rien. Je n'imaginai pas qu'un jour je regretterai tellement un mauvais sandwich sur un coin de table."