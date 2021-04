La Chronique des Bridgerton: Regé-Jean Page révèle pourquoi il quitte la série

Cela aurait pu être un très bon poisson d'avril, mais malheureusement, les fans de la série Netflix La chronique des Bridgerton ont dû se rendre à l'évidence: Regé-Jean Page interprétait le duc de Hastings va bel et bien quitter la série et ne sera pas à l'écran pour la seconde saison.

L'acteur britannique interprétait l'un des personnages phares et bon nombre de téléspectateurs étaient tombés sous son charme.

Depuis, les hypothèses et rumeurs vont bon train pour tenter de comprendre ce départ totalement inattendu. Regé-Jean a-t-il été engagé pour le prochain James Bond? Quels projets le pousseraient à quitter cette série dont le succès ne fait que commencer?

Déçu de ne plus être au centre

En vérité, l'acteur n'aimait pas le développement de son personnage... C'est en tout cas ce que révèle le média Page Six. Selon "une source hollywoodienne", Regé-Jean Page quitterait donc la série à cause d'un différend créatif avec la productrice de la série, Shonda Rimes, et son équipe de scénaristes.

"Pas content"

Dans la seconde saison, le personnage du duc n'est en effet plus le protagoniste principal... "ll n'était pas content de ce qui allait arriver à son personnage dans la saison 2, dans laquelle il serait resté un personnage important mais pas le héros principal de la série", révèle la source. "Regé a reçu des offres pour d'autres rôles principaux et exigeants."