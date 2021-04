Le précieux conseil que le prince Philip a donné à Kate Middleton

L'écrivain Gyles Brandreth est devenu le biographe attitré du prince Philip il y a 40 ans. Il l'a suivi lors de nombreuses occasions et a passé énormément de temps avec lui. Il révèle dans les pages du Daily Mail comment était l'époux de la Reine.

Gyles Brandreth ne se décrirait pas comme un ami du prince, parce qu'il était compliqué de devenir ami avec un prince. "Les membres de la famille royale sont très attentifs à leur entourage. Ils peuvent être aimables mais gardent leurs précautions et ne baissent pas leur garde rapidement. Si Philip s'était comporté de manière très amicale un jour, le lendemain il veillait à mettre les points sur les i, et à garder une certaine distance avec moi", explique Gyles.

Philip se décrivait comme un homme qui aimait bien se rendre utile et occuper son temps.

Parmi ses nombreuses confidences, il explique comment le prince Philip a accueilli Kate Middleton alors qu'elle fréquentait son petit-fils William.

"Lorsque Catherine Middleton a été considérée comme une épouse potentielle pour son petit-fils, le duc d'Édimbourg était "soulagé que son petit-fils ait rencontré une fille aussi mesurée".

Le patriarche a veillé à ce que Catherine ne se comporte pas comme une célébrité. Il lui a dit: "Si vous pensez que l'attention est pour vous personnellement. Vous allez finir par avoir des ennuis. L'attention est portée sur votre rôle, ce que vous faites, ce que vous soutenez. Ce n'est pas pour vous en tant qu'individu. Vous n'êtes pas une célébrité. Vous représentez la famille royale. C'est tout."

"Ne regardez pas la caméra. La reine ne regarde jamais la caméra. Jamais. Regardez à qui vous parlez. Regardez ce que vous êtes venu voir." Et de rappeler que Diana regardait, elle, la caméra. Et Gyles de révéler: "J'ai été en promenade avec la duchesse de Cambridge. Et elle ne regarde jamais la caméra."