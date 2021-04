Cliché inédit: le prince Philip et la Reine entourés de leurs 7 arrière-petits-enfants

Le prince William et Kate Middleton ont publié une photo inédite du duc d'Édimbourg et de la reine avec sept de leurs arrière-petits-enfants avant les funérailles du prince Philip samedi.

La photo inédite, qui a été prise au château de Balmoral en 2018 par la duchesse de Cambridge, montre le prince Philip avec son bras autour de la fille de Peter Phillips, Isla, tandis que la reine, 94 ans, peut être vue tenant le prince Louis alors qu'il était encore bébé.

Le prince George et la princesse Charlotte offrent un sourire effronté sur la photo, tandis que la fille aînée de Peter, Savannah Phillips, pose aux côtés des filles de Zara Tindall, Mia et Lena.

La photographie n'inclut pas les trois plus jeunes petits-enfants du couple, nés ces dernières années.

Le prince Harry et Meghan Markle ont accueilli leur fils Archie Harrison en mai 2019, tandis que la princesse Eugénie et Zara Tindall ont toutes deux donné naissance à leurs fils, qu'ils ont baptisé du nom du duc, le mois dernier.

Une deuxième photo de Sa Majesté et de son mari a été partagée sur la page Instagram du duc et de la duchesse et a montré le couple posant avec le prince George et la princesse Charlotte lors d'une visite à Balmoral en 2015.

La légende disait: "Aujourd'hui, nous partageons, avec des membres de la famille royale, des photographies du duc d'Édimbourg, se souvenant de lui comme un père, un grand-père et un arrière-grand-père."

Ces clichés surviennent après la révélation que William et le prince Harry ne se rencontreraient pas en personne avant les funérailles de leur grand-père, la duchesse de Cambridge les aidant à mettre en place un front "unifié'' pour la reine.