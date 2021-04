Ashley Cain (ex footballeur pro et star de téléréalité) donne des nouvelles de sa fille de 8 mois atteinte d'un cancer incurable

Nous vous le révélions il y a quelques jours, Ashley Cain, l'ex footballeur professionnel de Coventry City et star de la téléréalité "Ex on the beach", a révélé que sa fille Azaylia, âgée de 8 mois, n'avait plus que quelques jours à vivre. Les médecins ont découvert de nombreuses tumeurs dans son corps et n'ont plus l'espoir de pouvoir la sauver.

Après avoir tenté de la sauver à Singapour, l'ex joueur de football, est retourné en Angleterre avec sa famille.

Mardi soir, la petite famille a vécu une grosse frayeur. Azaylia a été emmenée d'urgence à l'hôpital, sa fréquence cardiaque étant montée à plus de 200 battements à la minute. Elle y a reçu une transfusion de plaquettes.

Hier, après être rentrée à la maison, Azaylia, a été placée sous oxygène pour l'aider à dormir "confortablement".

Se rendant sur Instagram mercredi soir, la partenaire d'Ashley et la mère d'Azaylia, Safiyya Vorajee, a fait le point sur la santé de sa fille après leur retour à la maison.

Partageant une douce vidéo d'elle-même tenant Azaylia, endormie dans ses bras, Safiyya a admis qu'ils avaient vécu une nuit "épuisante".

Elle a déclaré: "Vraiment vraiment épuisante la nuit dernière. Nous n'avons pas beaucoup dormi du tout, nous n'avons pas beaucoup dormi ces dernières semaines."

"Elle a un peu de mal, alors nous lui donnons de l'oxygène juste pour l'aider à dormir plus confortablement, et après nous pourrons tous passer un moment à jouer ensemble..."

L'Angleterre a organisé un clappement des mains pour la petite fille mardi soir. De nombreuses stars du football ont participé à cet élan de solidarité pour le bébé de leur ancien collègue.

L'acteur américain Dwayne Johnson, surnommé The Rock, a également partagé un message vidéo d'encouragement à l'Anglais.