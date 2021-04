Le prince Charles et son épouse Camilla se recueillent au château de Windsor (vidéo)

Sans faste, la famille royale britannique fera ses adieux au prince Philip, époux d'Elizabeth II, samedi lors d'obsèques privées au château de Windsor, en présence du prince Harry mais sans son épouse Meghan.

Le Royaume-Uni se prépare aux funérailles du Duc d'Edimbourg, époux de la reine Elisabeth. Ce matin, Le prince Charles et son épouse Camille se sont recueillis sur la dépouille du prince Philip au château de Windsor. Les funérailles ne seront pas publiques mais bien retransmises en direct à la télévision. Elles se dérouleront à 15H00 locales (14H00 GMT) dans la chapelle St George, au château de Windsor, à une quarantaine de kilomètres à l'ouest de Londres, a indiqué la famille royale samedi. C'est dans cette résidence royale que le duc d'Edimbourg, forte personnalité qui aura montré un soutien indéfectible à la couronne pendant plus de sept décennies, s'est éteint "paisiblement" vendredi matin, deux mois avant ses 100 ans.

Seules 30 personnes, sans doute ses quatre enfants (Charles, Anne, Andrew et Edward), et ses petits-enfants, y assisteront en vertu des règles liées à la pandémie de coronavirus.

Le prince Harry, qui vit en Californie après son retrait fracassant de la monarchie il y a un an, sera présent. En revanche son épouse Meghan, qui est enceinte, restera aux Etats-Unis. Son médecin lui a conseillé de ne pas se rendre au Royaume-Uni pour les funérailles, a déclaré un porte-parole du palais.

Afin de "permettre au plus grand nombre de membres de la famille possible d'assister aux funérailles", le Premier ministre Boris Johnson n'y assistera pas, ont indiqué ses services.

La population sera invitée à observer une minute de silence à 14H00 GMT (15H00 de Londres), au début de la cérémonie. Celle-ci se tient quatre jours seulement avant le 95e anniversaire de la reine, que le prince Philip avait épousée en 1947, il y a 73 ans.

"Comme vous pouvez l'imaginer, il manque énormément à ma famille et à moi", a déclaré le prince Charles, héritier de la couronne, lors d'une courte déclaration télévisée. Il a loué le "service remarquable et dévoué à la reine, à (sa) famille et au pays" les sept dernières décennies.

"Mon cher papa était une personne très spéciale qui, je pense, aurait été stupéfaite par les réactions et les choses touchantes qui ont été dites à son sujet", a ajouté le prince Charles.

Des déclarations qui figurent en bonne place à la une de la plupart des journaux de dimanche. Le Sunday Telegraph y montre les deux hommes échangeant un regard entendu, au côté d'une photo des bouquets laissés en hommage devant le château de Windsor.

"Unis dans la douleur" anticipe pour sa part le Sunday Mirror à propos des retrouvailles à venir de William et Harry aux funérailles de leur grand-père après leurs désaccords passés.

Depuis la mort du prince Philip, le pays a débuté un deuil national qui durera jusqu'au lendemain des funérailles.