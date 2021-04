Un randonneur égaré retrouvé grâce à cette photo qu'il a envoyée à un ami

Un randonneur disparu a été retrouvé sain et sauf en Californie après s'être égaré dans la forêt nationale d'Angeles. Les autorités ont pu localiser René Compean à partir de cette photo qu'il avait envoyée à un ami. On y voit ses jambes suspendues au dessus d'une falaise. René expliquait à son ami être perdu, fatigué et que la batterie de son téléphone était en train de mourir.

Le département du shérif du comté de Los Angeles qui n'a pas pu localiser l'homme à partir de son smartphone qui était déchargée a lancé un appel à témoin avec le cliché pris par René. Un randonneur habitué de la contrée a reconnu les lieux et a renseigné aux autorités où se trouvait René, relate ce matin l'émission Good Morning America.

L'homme qui avait été signalé disparu le lundi a été retrouvé le mardi à 15 h 45 après une nuit de recherches, a déclaré le département du shérif du comté de Los Angeles.

"L'indice du randonneur expérimenté nous a grandement aidés à trouver le randonneur", a déclaré l'équipe de recherche et de sauvetage de Montrose.