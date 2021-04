Les amoureux ukrainiens qui se sont enchaînés le jour de la Saint-Valentin sont toujours ensemble: "On doit gérer différemment nos disputes" (photos)

Oleksandr et Victoria, un couple de Kharkiv en Ukraine, ont décidé de s’enchaîner le jour de la Saint-Valentin. Un mois plus tard, les deux jeunes sont toujours ensemble. Ils admettent vivre des moments difficiles, mais se réjouissent également d'avoir trouvé de nouvelles manières de gérer leurs disputes.

Il y a un mois, le jour de la Saint-Valentin, Oleksandr et Victoria se sont enchaînés l’un à l’autre au niveau du poignet sous la supervision d'un représentant du registre des archives de l'Ukraine. Les tourtereaux voulaient vivre de cette façon pendant au moins trois mois. Selon eux, il s’agissait d’une manière de vérifier leurs sentiments.

Un mois plus tard, les deux jeunes affirment qu’être ensemble toute la journée devient chaque jour plus difficile. Selon eux, leur plus grand désir pour l’instant est d'aller se laver les mains séparément. Néanmoins, ils estiment avoir gagné en compréhension mutuelle. En effet, l’un et l’autre ont dû trouver de nouvelles solutions pour gérer les disputes de couple. "Nous avons réalisé tout ce que nous voulions, explique Oleksandr. Nous sommes devenus plus fidèles l'un envers l'autre. Nous discutons de toutes les querelles domestiques qui se sont produites entre nous. Cela ne s'est jamais produit auparavant".