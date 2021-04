Brad Pitt en fauteuil roulant à la sortie de l’hôpital: voici pourquoi (vidéo)

L’acteur a été aperçu en train de quitter un hôpital en fauteuil roulant. Alarmant ?

Les inconditionnels de Brad Pitt ont pu avoir un pincement au cœur à la vue des clichés dévoilés par Page Six. Ce 14 avril, la star de 57 ans a été photographiée en fauteuil roulant, poussé par un membre du personnel médical. Capuches sur la tête et larges lunettes sur le nez, la star de "Once Upon a Time… in Hollywood" avait visiblement a cœur de se cacher. Malgré ces précautions, l’acteur a pu être identifié.

Comme il fallait s’y attendre, les photos ont déclenché de nombreuses interrogations sur la santé de l’acteur. Pourtant, Brad Pitt a simplement subi une intervention chez le dentiste, relate Page six. Alors pourquoi quitter l’hôpital en fauteuil roulant ? Rien d’anormal aux États-Unis, explique le journal américain. Il s’agit avant tout d’une précaution de l’hôpital, pour que l’établissement ne puisse pas être poursuivi dans le cas où le patient se blesserait sur le chemin de la sortie…

Le 25 avril prochain, Brad Pitt devrait apparaître debout, son beau sourire retrouvé, pour présenter la 93e cérémonie des Oscars.