Aurélien (Koh-Lanta) subit "une campagne de dénigrement": "C'est extrêmement blessant"

Éliminé la semaine dernière alors qu'il ne s'y attendait pas, Aurélien a marqué cette édition de Koh-Lanta, Les Armes Secrètes. Aujourd'hui, le candidat dénonce une campagne de dénigrement contre sa pharmacie.

Aurélien, candidat de Koh-Lanta, Les Armes Secrètes, explique dans son portrait qu'on l'aime ou qu'on le déteste. Le pharmacien aime s'imposer et diriger son équipe. La semaine dernière, il a été éliminé... et il ne s'y attendait pas. "Je paie une forme d'excès de confiance parce que j'arrive au conseil en me disant que je n'aurai pas à jouer ce talisman, confie-t-il à Voici. Je me doutais que ça sentait le cramé avec Shanice parce qu'on était en désaccord sur certaines choses, mais je ne pensais pas que quatre personnes allaient la suivre."

C'est extrêmement blessant

Aurélien s'estimait indispensable à son équipe. "Ils suppriment du camp celui qui ramène le plus de nourriture. Ils suppriment du camp celui qui est le plus actif du matin au soir. Ils suppriment du camp quelqu'un qui ne se débrouille pas trop mal sur les épreuves physiques. Ils suppriment du camp celui qui, sur les épreuves où il faut avoir de la logique, se débrouille bien."

Ce à quoi il ne s'attendait pas non plus, c'est qu'un bashing serait organisé vis-à-vis de sa pharmacie. Il a en effet aussi expliqué à Voici: "Je subis une campagne de dénigrement sur Google, des avis ahurissants sur ma pharmacie, du style: "Il m'a proposé une noix de coco". C'est extrêmement blessant."