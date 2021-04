L'actrice Helen McCrory est décédée à l'âge de 52 ans

L'article Helen McCrory est décédée des suites d'un cancer à l'âge de 52 ans. C'est son mari, l'acteur Damian Lewis, qui a annoncé la triste nouvelle.

Helen McCrory nous a quittés, emportée par un cancer à l'âge de 52 ans. C'est son mari, l'acteur Damian Lewis, qui a annoncé la nouvelle sur Twitter.

"J'ai le coeur brisé d'annoncer qu'après une bataille héroïque contre le cancer, la belle et puissante femme qu'est Helen McCrory est morte paisiblement chez elle, entourée d'une vague d'amour de sa famille et de ses amis. Elle est morte comme elle a vécu. Sans peur. Dieu, nous l'aimons et nous savons combien nous sommes chanceux de l'avoir eue dans nos vies. Elle a brillé de mille feux. Va maintenant, petite, dans les airs, et merci."

L'actrice avait notamment joué dans Peaky Blinders, où elle incarnait le personnage de Polly Gray depuis 2013. Les téléspectateurs ont également pu la voir dans plusieurs films de la saga Harry Potter, puisqu'elle jouait Narcissa Malefoy.