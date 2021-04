Qui est qui? Voici les 30 invités qui accompagneront la reine Elizabeth II pour les obsèques du prince Philip

Le palais de Buckingham a dévoilé la liste de 30 personnes qui assisteront aux obsèques du prince Philip ce samedi. Le duc d’Edimbourg, décédé vendredi dernier à l’âge de 99 ans, reposera à partir de samedi dans le caveau royal, à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor.

Le cortège funèbre ne sera composé que de la famille proche et des amis du défunt. La cérémonie "reflétera les affiliations militaires du duc et le parcours personnel de son Altesse royale", a déclaré jeudi un porte-parole du palais de Buckingham.

Les princes William et Harry marcheront derrière le cercueil du duc d'Édimbourg avec leur père, Charles, sa sœur la princesse Anne et d'autres membres de la famille royale dans le cadre d'une procession privée avant le service funèbre samedi.

Les dernières volontés du prince Philip

Parmi les volontés du prince Philip, l'utilisation d'un 4X4 Land Rover spécialement conçu pour conduire son cercueil du château à la chapelle Saint-George. Le Land Rover Defender, qui arbore une teinte spécifique de vert choyée par les militaires et le prince Philip, occupera une place centrale puisqu'il sera suivi à pied lors de la procession.



Le 4X4 modifié, dispose d'une partie arrière découverte où prendra place le cercueil du prince Philip, qui sera maintenu bien en place par arrêts métalliques spécialement conçus. La reine, qui fête ses 95 ans le 21 avril, suivra à bord d'une Bentley.

Le choix de faire marcher les membres de la famille royale derrière le cercueil rappellera inévitablement les funérailles de la Princesse Diana en 1997.

> le déroulement heure par heure des funérailles du prince Philip

Les principales personnalités qui accompagneront la reine Elizabeth II

Voici les principales personnalités qui accompagneront la reine Elizabeth II pour les obsèques du prince Philip samedi à Windsor, réduites à 30 invités en raison de la pandémie de coronavirus.

Le prince Charles

Fils aîné de la reine et du prince Philip, héritier du trône, le prince de Galles, 72 ans, aura à ses côtés sa deuxième épouse Camilla, duchesse de Cornouailles.





Le prince William

Le fils aîné du prince Charles, le duc de Cambridge, 38 ans et deuxième dans l'ordre de succession à la couronne, sera accompagné de son épouse Kate. Leurs trois enfants ont été jugés trop jeunes pour être présents.





Le prince Harry

Frère cadet de William, le duc de Sussex, 36 ans, est rentré de Californie pour la première fois depuis sa mise en retrait de la monarchie il y un an. Tout signe de réconciliation avec son frère et son père, avec qui il a reconnu des tensions lors de son interview choc à la télévision américaine le mois dernier, sera scruté.



Son épouse Meghan Markle est restée aux Etats-Unis, ses médecins lui ayant déconseillé le voyage: elle est enceinte de leur deuxième enfant.





La princesse Anne

Seule fille de la reine et du prince Philip, la princesse royale, âgée de 70 ans, sera accompagnée de son mari, le vice-amiral Timothy Laurence, et de ses enfants Peter Phillips et Zara Tindall.





Le prince Andrew

Le duc d'York, 61 ans, s'est mis en retrait de la monarchie en 2019 après une interview désastreuse pour s'expliquer sur son amitié avec le défunt financier américain Jeffrey Epstein, accusé de trafic de mineures. Il sera accompagné de ses filles Beatrice et Eugenie. Cette dernière a donné naissance en février à son premier enfant à qui elle a donné Philip comme deuxième prénom en hommage au duc d'Edimbourg.





Le prince Edward

Le comte de Wessex, 57 ans, est le dernier des quatre enfants de la reine. Il sera avec son épouse Sophie, venue réconforter la reine après le décès de Philip, et leurs deux enfants.





Penelope Knatchbull

Penny, la comtesse Mountbatten, était l'une des amies les plus proches de Philip avec qui il pratiquait les sports hippiques. Son mari est le petit-fils du comte Mountbatten, mentor de Charles et assassiné en 1979 par l'organisation paramilitaire IRA.





Archie Miller Bakewell

L'un des rares invités non membres de la famille royale, il était resté très proche de Philip après avoir été son secrétaire particulier.





La famille de Philip

Plusieurs membres de la branche allemande de la famille de Philip seront présents, notamment Bernhard, prince héritier de Baden et petit-fils de sa soeur Theodora, ainsi que Donatus, à la tête de la maison de Hesse.





Clergé et choeur

La limite de 30 invités ne compte pas les représentants religieux célébrant la cérémonie, menée par le doyen de Windsor David Conner avec l'archevêque de Canterbury Justin Welby, chef spirituel des anglicans. Un choeur composé de quatre chanteurs interprétera des chants choisis par Philip.

Ce samedi, dès 15 heures, suivez cet événement en direct sur RTL-TVI.