La reine Elizabeth partage une photo privée émouvante avec le prince Philip (photo)

La longue vie de la reine Elizabeth II a été ponctuée d'épreuves. Mais ce samedi, elle s'apprête à vivre l'un des événements les plus marquants de sa longue vie. Elle devra dire adieu à son époux le prince Philip, décédé ce 9 avril à 99 ans, au terme d'une cérémonie.

Replongée dans ses souvenirs lors des préparatifs de cet événement, la reine a voulu partager avec le monde entier un cliché qui lui est cher. Sur Instagram, le compte "The Royal Family" a publié une photo du couple où on peut lire en légende: "La reine souhaite partager cette photographie privée prise avec le duc d'Édimbourg au sommet des Coyles of Muick, en Écosse en 2003."

On y voit les deux époux assis dans l'herbe. Ils arborent tous les deux un large sourire plein de sincérité et le bonheur se lit dans leurs yeux. C'est Sophie, la comtesse de Wessex, qui a pris la photo dans les Highlands écossais en 2003.

Mais par le partage de ce cliché, la reine voulait surtout remercier ses fidèles pour leurs hommages. "Sa Majesté et la famille royale sont reconnaissantes pour tous les messages de condoléances du monde entier et ont été touchées de voir et d'entendre autant de personnes partager de bons souvenirs du duc, pour célébrer sa vie", est-il aussi écrit.

Suivez ce samedi, dès 15 heures, les funérailles du Duc d'Edimbourg sur RTL-TVI.