Elizabeth II a désigné "7 mercenaires" pour la soulager dans ses activités royales

Le prince Philip s’était retiré de la vie publique il y a 4 ans. Depuis, les rôles ont été redistribués au sein de la famille royale britannique. Au fil des ans, la monarchie se ressert autour d’un nombre limité de membres clé.

La reine d’Angleterre ne rendra la couronne que sur son lit de mort. C’est en tout cas son serment religieux : servir le pays jusqu’à la fin. Dans 4 jours, Elizabeth II aura 95 ans. Depuis quelques années, la souveraine délègue de plus en plus ses activités, notamment à Charles, son fils aîné et futur roi.



Charles, chef de famille?

"Il va être très difficile pour le prince Charles de reprendre le rôle de chef de famille qu’avait au sein de la tribu Windsor", analyse Jérôme Carron, journaliste au magazine Point de vue. Le prince Philip avait un recul, un humour, une facilité à concevoir les choses, une forme de pragmatisme. Charles est un petit peu plus intellectuel, sensible. Ça va être une place qui va être difficile pour lui de reprendre, et de reprendre avec toute l’efficacité qu’avait son père.

2.000 engagements par an



La firme, comme on surnomme la famille royale d’Angleterre, c’est chaque année 2.000 engagements, 70.000 invités reçus dans les résidences royales pour des réceptions, des dîners ou des garden party et 100.000 lettres auxquelles il est donné réponse.



La cheffe de la famille royale vient de désigner les 7 personnes qui vont la seconder: les "7 mercenaires" comme les ont appelés les journalistes britanniques.

"Les forces vives de la famille royale ont été réduites"



Il y a 3 de ses quatre enfants: Charles et son épouse Camilla, Anne, Edward et sa femme Sophie, Ainsi que son petit fils William et sa femme Kate. Le duc et la duchesse de Cambridge ont été très actifs sur les réseaux sociaux depuis le début de la pandémie.



"Il est vrai que la mise à l’écart du prince Andrew, le départ du prince Harry, les forces vives de la famille royale ont été réduites", rappelle Jérôme Carron. "En même temps, depuis quelques années, depuis la fin 2019, la reine Elizabeth II a resserré la monarchie, et c’est le souhait de son fils aîné, le prince de Galles, avoir une monarchie seulement en ligne directe avec la succession." Avec le départ du prince Philip, c’est une page qui se tourne pour la monarchie britannique.